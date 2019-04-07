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Суперсезон проекта "Ты супер!" - четвертый выпуск в прямом эфире

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (123)
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НТВ

Смотрите прямую трансляцию четвертого выпуска международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Участники выступят перед жюри, в состав которого вошли Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Елка, чтобы узнать, кто эти пять счастливчиков, которые пройдут дальше в шоу.

О проекте "Ты супер!"

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. 

© Facebook / Ты супер
Гвердцители и Олешко рассказали о своем участии в проекте "Ты супер!"

Проект дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, а также познакомиться со звездами мирового уровня.

На протяжении всего международного проекта в нем принимали участие и представители из Молдовы. В первом сезоне вокального проекта зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса, а в Суперсезоне нашу страну представила девятилетняя Анастасия Лисовая из Рыбницы, которая получила право принять участие в четвертом сезоне "Ты супер!".

Все расходы на участие детей в проекте и их сопровождающих покрывают организаторы.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (123)

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