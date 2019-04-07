Спасти кораллы: ученые нашли способ, как остановить катастрофу - видео

На Сейшелах за последние 20 лет погибло порядка 90% коралловых рифов. Ученые связывают их вымирание с потеплением океана и загрязнением окружающей среды. Чтобы предотвратить катастрофу, экологи создали специальные питомники, куда попадают поврежденные и обломанные кусочки кораллов. Там за ними ухаживают. А когда они подрастут и адаптируются к изменениям температуры воды, ученые вернут их обратно в океан.

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