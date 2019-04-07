Появилось видео с места ДТП в Новых Аненах, где погибли несколько человек

Шокирующие кадры с места аварии, которая произошла утром в воскресенье: машина превратилась в груду металла.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье примерно в 10.50 на трассе Кишинев-Бендеры. Как сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, предполагается, что водитель машины Dacia Logan, которая направлялась в сторону Новых Анен, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Тогда и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Кишинев-Новые Анены".

"В результате столкновения 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте", - отметили в ведомстве.

На место прибыли две спецмашины Национального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Спасатели провели работы по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля.

"Пятеро пассажиров автобуса не пострадали. Все обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам", - добавили в ведомстве.

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