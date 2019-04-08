Над пропастью в Норвегии - видео, которое завораживает

Съемки, произведенные с дрона, запечатлели волнующие кадры.
Жуткая красота: ошеломительные оптические иллюзии на лице - удивительное видео>>>
В Норвегии в горном массиве Кьераг экстремал Эспен Хатлеског прогулялся над ущельем по туго натянутому канату.
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