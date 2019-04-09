Качок выпендривается перед скрытой камерой - забавное видео

Для чего установлены камеры в супермаркетах? Естественно, для того, чтобы срабатывал условный рефлекс "крутизны".

Как говорила Фаина Раневская: "Красота — страшная сила!" Вряд ли, конечно, этот качок на видео слышал о Раневской, поэтому красота для него ассоциируется в первую очередь с силой. А когда сила есть, то... впрочем, вы сами знаете.

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