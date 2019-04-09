Девушка не сразу заметила пламя у себя на голове - жуткое видео

У "Мисс Африка" на церемонии награждения загорелись волосы. Этот инцидент попал на видео.

На помощь к красавице пришла ее предшественница, королева красоты из Ботсваны, победившая в 2017 году, а также ведущая и еще несколько человек. Любопытно, что Мисс Африка сначала не заметила пламя у себя на голове. Как оказалось, горел парик. Мероприятие продолжилось после того, как было устранено возгорание.

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