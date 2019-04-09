Известный исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму" - видео

Команда Кусто собирается изучить поведение китов в неволе и дать оценку тестам, ранее проведённым российскими учёными, "чтобы лучше понять состояние этих животных".
Касатки и белухи были предположительно выловлены в Охотском море в 2018 году, после чего помещены в вольеры бухты Средняя в окрестностях Находки.
После реакции общества по поводу условий содержания китов в Центре адаптации морских млекопитающих, Следственный комитет России провёл проверку и возбудил уголовное дело по статье 245 УК РФ ("жестокое обращение с животными"). СК РФ выявил нарушения содержания млекопитающих в центре адаптации.
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22 февраля президент России Владимир Путин поручил Министерству природных ресурсов и экологии решить данный вопрос до 1 марта с целью предотвращения дальнейших мучений животных. Сообщается, что зимой из вольеров пропали три белухи и касатка.
26 марта более 30 экспертов из разных стран подписали петицию в адрес российских властей с просьбой обеспечить специалистам по дикой природе доступ к китам, чтобы те оценили состояние животных.
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