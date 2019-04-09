Участливые серфингисты спасли обессилевашую акулу - видео

Все было сделано собственными силами, помощь южноафриканского Айболита не понадобилась.

Хищника выбросило на камни и он уже было отчаялся выбраться из этой ловушки.

Поняв в чем дело, серфингисты и береговая охрана справедливо решили, что пленницу следует перенести в более спокойную бухточку, со свободным выходом в открытое море.

Доска для катания на волнах отлично сыграла роль носилок.

Как можно заметить на видео, операция по спасению завершилась успешно, белая акула вернулась в родную стихию.

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