Неправильная колбаса: совсем не детский бутерброд - забавное видео

"Разбор полетов" за завтраком. Четырехлетний мальчик устроил маме скандал из-за неправильного бутерброда, а точнее - из-за кусочков колбасы, с которыми ему никак не удавалось справиться. "Инцидент" произошел в Кишиневе. Трогательный диалог мамы с сыном и решение проблемы малыша - развязка этого видео умиляет.
- Ребенок скандалит, не хочет сладости и выбирает необычное лакомство - видео>>>
- Добрый с пеленок: малыш заботливо кормит птичек кашей - умилительное видео>>>
- Жуткая игра мальчика с гигантским питоном попала на видео>>>
Смотреть видео Слушать радио Читать другие новости