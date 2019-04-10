В большой семье не щелкай клювом - смешное видео

Забавное видео, размещенное в Facebook, всего за несколько месяцев набрало около 30 миллионов просмотров. Что же так насмешило пользователей социальных сетей?
Скорее всего, милая картина совместного ужина кроликов, ящерицы и черепахи, которые питаются из одной миски.
Ужин, конечно, проходит мирно, потому что все слишком заняты делом. Но заметно, что ящерица нервничает, потому что кто-то (а именно кролик) слишком много ест! Что думает по этому поводу черепаха, сказать невозможно. Потому что с выражением морды, которое характерно для черепах, хорошо играть в азартные карточные игры. Ничего не поймешь!
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