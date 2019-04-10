В Якутии изготовили "Оскар" для создателей "Игры престолов"

Якутяне пригласили съемочную группу поснимать в регионе.
"Мы как никто другой подходим слогану - "Зима близко", - объяснил один из авторов проекта.
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Жители Якутии снимают фан-видео в местах, похожих на локации из сериала. Впрочем, что из этого получилось смотрите сами.
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