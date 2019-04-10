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КЕДЕМ "привез" в Кишинев два уникальных проекта

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В преддверии 70-летия Государства Израиль в Кишиневе звучала музыка Баруха Берлинера.

Еврейский культурный центр КЕДЕМ при содействии израильского фонда МАПАТ решил по-особому отметить празднуемое в этом году 70-летие Государства Израиль. Две знаковых культурных программы с участием израильского композитора Баруха Берлинера состоялись в Кишиневе.

Первого апреля в Кишиневе, в кинотеатре Patria, прошла презентация проекта "Атиква/Надежда". Фильм Сергея Круценко (Украина) соединил в себе музыку Баруха Берлинера, основанную на текстах Торы, а также съемки, иллюстрирующие тяжкую судьбу евреев, расстрелянных в Киеве, в Бабьем Яру, в годы Великой Отечественной войны.

Но неслучайно проект назван "Надежда", как и гимн Государства Израиль. И неслучайно программа посвящена 70-летию независимости Израиля. Во второй части фильма вступает друга тема – история патриарха еврейского народа Авраама и картины современного Израиля. Через один из главных сюжетов стародавних преданий авторы фильма проводят нить в наше время, где люди продолжают уповать на лучшее, несмотря на тяжелую и весьма ответственную пору.

Третьего же апреля в КЕДЕМе была представлена программа "Альбом воспоминаний. История страны – история судьбы", которую воплотили в жизнь Sеlect String Quintet под руководством народного артиста Молдовы Михаила Агафицы, актеры Государственного русского драматического театра "С улицы Роз" Аэлита Хлопотова и Дмитрий Дубина (худрук – мастер искусств РМ Юрий Хармелин), а также танцоры, лауреаты международных конкурсов Татьяна Гордынская, Павел Лозан, Любовь Ботнару и Григорий Демченко. Игрой актеров, танцевальными и музыкальными номерами была рассказана история родителей Баруха Берлинера, избежавших нацистских концлагерей и поселившихся затем в Израиле. Отец композитора вырастил там цитрусовый сад, благодаря чему семья смогла обеспечить не только себя, но и многих своих соотечественников.

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