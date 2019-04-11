Такого на фото и видео еще не было: черная дыра во всей красе

Все средства наблюдения, задействованные в проекте Event Horizon Telescope (EHT), в апреле 2017 года повернули к галактики Messier 8.

Центром внимания была находящаяся в самом ее центре массивная черная дыра.

Руководитель проекта Шеп Доулман на пресс-конференции в Национальном научном фонде не скрывал своих чувств.

"Рады сообщить вам сегодня, что мы увидели то, что мы думали нельзя увидеть <…> Мы увидели и сделали снимок черной дыры", — сказал ученый.

Научный консультант проекта Хайно Фальке отметил, что сфотографированная черная дыра выглядит устрашающе.

"Создается ощущение, что ты смотришь на врата ада, на конец пространства и времени, на точку невозврата", — сказал ученый.

По его словам, такое ощущение возникает из-за того, что на изображении запечатлена область, которую из-за сильной гравитации не может покинуть даже свет.

© Photo : ESA/Hubble & NASA/D. Milisavljevic (Purdue University) Портал в будущее: физики выступили с сенсационным заявлением

Фальке отметил, что черная дыра, которую удалось сфотографировать, огромная — порядка 100 миллиардов километров в диаметре, а ее масса составляет около 6,5 миллиарда масс Солнца.

Изображение представляет собой неидеальное кольцо — в нижней его части плотность света выше. Это происходит из-за вращения либо дыры, либо материи вокруг нее, либо и того, и другого. Ученые еще не выяснили, чего именно.

Тем не менее, по словам исследователей, изображение черной дыры подтвердило

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