Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа

Сооснователь WikiLeaks был арестован в четверг по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
Ранее Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище 47-летнему Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве страны в Лондоне.
"Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения положений международных конвенций", - сказал президент Ленин Морено в видео, опубликованном на своей странице в "Твиттере".
Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0— Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.
После содержания в течение нескольких часов в полицейском участке, Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд в британской столице, где в настоящее время проходит заседание по его делу.
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