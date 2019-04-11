Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа

Сооснователь WikiLeaks был арестован в четверг по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ранее Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище 47-летнему Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве страны в Лондоне.

"Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения положений международных конвенций", - сказал президент Ленин Морено в видео, опубликованном на своей странице в "Твиттере".

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.

​После содержания в течение нескольких часов в полицейском участке, Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд в британской столице, где в настоящее время проходит заседание по его делу.

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