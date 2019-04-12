Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа

Он обратила внимание, что когда они познакомились, ее удивило, что Ассанж настаивал на том, чтобы они не вели никаких разговоров ни в каком помещении, где есть стены.

© Sputnik / Владимир Трефилов Пушков: вопрос в том, выдадут ли Ассанжа американцам

"Мы уходили разговаривать в лес, или в лучшем случае в какой-то шумный паб, где так шумно, что прослушка сама по себе становится невозможной, и без телефонов. Это было много лет назад, задолго до того, когда он сам же вскрыл и рассказал всему миру, что американское АНБ за всеми (следит - ред.), он знал, когда обстоят дела. То есть то, что сейчас для нас привычно, в общем-то, многим понятно, как за всеми следят, для чего существуют платформы, которые вроде бы защищают свободу слова, а на самом деле служат цензуре и той же слежке. Он написал книгу про Google, в которой много-много лет назад все это рассказал, он такой провидец. Я не помню случая, чтобы он ошибался - и о том, что его экстрадируют обязательно и выдадут Америке, и там его ждет много чего очень плохого, вплоть до смертной казни, тоже это знал и мне лично об этом рассказывал годы назад", - сказала Симоньян журналистам на съемке программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Сооснователь WikiLeaks был арестован в четверг по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ранее Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище 47-летнему Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве страны в Лондоне.

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