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Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа

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© Ruptly

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что "история запомнит Ассанжа, как великого человека".

Он обратила внимание, что когда они познакомились, ее удивило, что Ассанж настаивал на том, чтобы они не вели никаких разговоров ни в каком помещении, где есть стены. 

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Мы уходили разговаривать в лес, или в лучшем случае в какой-то шумный паб, где так шумно, что прослушка сама по себе становится невозможной, и без телефонов. Это было много лет назад, задолго до того, когда он сам же вскрыл и рассказал всему миру, что американское АНБ за всеми (следит - ред.), он знал, когда обстоят дела. То есть то, что сейчас для нас привычно, в общем-то, многим понятно, как за всеми следят, для чего существуют платформы, которые вроде бы защищают свободу слова, а на самом деле служат цензуре и той же слежке. Он написал книгу про Google, в которой много-много лет назад все это рассказал, он такой провидец. Я не помню случая, чтобы он ошибался - и о том, что его экстрадируют обязательно и выдадут Америке, и там его ждет много чего очень плохого, вплоть до смертной казни, тоже это знал и мне лично об этом рассказывал годы назад", - сказала Симоньян журналистам на съемке программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Сооснователь WikiLeaks был арестован в четверг по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ранее Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище 47-летнему Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве страны в Лондоне.

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