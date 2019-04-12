Он собрал копию легендарного ретро-автомобиля из подручных средств - видео

Конструктор-любитель Анатолий Сенокосов из Перми собрал точную копию легендарного английского гоночного ретро-автомобиля 50-х, 60-х годов прошлого века Lotus. Работа над машиной заняла в течение семи лет. Для этого он использовал запчасти от "Жигулей" и другие детали.

На пробных заездах авто удалось разогнать до 130-140 км/ч.

Lotus Seven - небольшой двухместный спортивный автомобиль с открытым верхом. Производился в Англии начиная с 1957 года. Считается одним из самых доступных британских ретро-спорткаров из-за своей малой массы и простоты конструкции.

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