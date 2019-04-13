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Быть грамотным – модно: Молдова приняла участие в акции "Тотальный диктант"

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Граждане Молдовы вместе с жителями других городов мира написали "Тотальный диктант" по русскому языку.

Международная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в нескольких городах Молдовы.

В Кишиневе желающие проверить уровень знания русского языка смогли написать диктант на нескольких площадках. Традиционно большое количество участников приходит в Российский центр науки и культуры (РЦНК).

"Сегодня в Республике Молдова диктуют текст, составленный известным российским писателем Павлом Басинским. В основу диктанта положены тексты русских классиков — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого", - рассказал корреспонденту Sputnik куратор образовательных проектов Российского центра науки и культуры Виктор Костецкий.

Аудитория диктанта - это и школьники, и уже зрелые люди, представители самых разных профессий. Текст участникам акции читали профессиональные преподаватели-русисты, телеведущие и актеры.

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Автором текста для диктанта в 2019 году стал российский писатель и литературный критик Павел Басинский.

Одни его самых известных романов: "Приключения Джона Половинкина" и "Посмотри на меня". Также по сценарию Басинского снят художественный фильм "История одного назначения" (2017).

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Теги:
событие, Молдова, новости, Тотальный диктант, видео
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