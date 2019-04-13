Мисс Россия 2019 - финал конкурса красоты - видео

В Москве прошел финал национального конкурса "Мисс Россия — 2019". Смотрите на видео, как это было. Красочное шоу и концерт.

Почти 80 тысяч красивых девушек из 85 регионов России приняли участие в отборочных турах. Корону получила Алина Санько из Азова.

Она получит право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира". Sputnik следил за событием в режиме реального времени.

Национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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