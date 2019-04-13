LIVE: Мисс Россия 2019

Граждане Молдовы вместе с жителями других городов мира написали "Тотальный диктант" по русскому языку.
Талант этих девушек, их красота и обаяние притягивают взгляд.
Артуру поставили диагноз ДЦП при рождении, но этот парень с железной волей не из тех, кто сдается.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко пояснил, что активность НАТО на Черном море подрывает стабильность в регионе.
Корреспондент Sputnik решила испробовать на себе, что такое писать "Тотальный диктант".
На фольклорной основе построена вся современная молдавская эстрада: от поп-музыки до рока. Но вначале был джаз...
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