Удивительные кошки спасают своих хозяев - видео

Говорят, что кошки способны чувствовать своих хозяев, в особенности, когда людям плохо. Так ли это? Смотрим на видео.
Хвостатые и усатые обитатели многих домов и квартир в буквальном смысле способны спасти своих хозяев, ложась на место, которое у человека болит. Кошки как бы оттягивают болезнь у человека, возвращают его в жизни.
Однако и в обычные дни, когда хозяева здоровы, кошки способны подарить им море нежности и "усатого обаяния". Так нежно любить, как кошки, умеет мало кто из домашних питомцев. Следующие видеокадры - яркое тому подтверждение.
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