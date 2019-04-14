17:17 14 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Видео

"Мисс Россия 2019": королева красоты получает свою корону - видео

Получить короткую ссылку
38 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly

Блондинки, брюнетки, рыжие… А, главное, - красавицы и умницы. Смотрите на видео, как проходил один из самых престижных конкурсов красоты

Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе купальников, национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в вечерних платьях.

Корона королевы красоты досталась Алине Санько из города Азов. Эта награда по-настоящему драгоценная — украшение на миллион долларов.

Кроме короны победительнице вручили денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также Алина получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

"Я искренне счастлива, ждала, конечно, этого момента. Правда, не думала, что это буду я. Когда я услышала, сначала не могла поверить: я это или мне послышалось. Потом вышла и как будто бы во сне. Я до сих пор не понимаю, что происходит", — призналась Алина Санько. Ну а до этого момента славы был дух соперничества и много-много труда. А кто сказал, что королевы получают награды только за красоту?

Теги:
Мисс Россия, видео
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция Тотальный диктант в Молдове
В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант"
Экодом на прицепе
Чудо-дом из будущего: в нем есть все, что нужно - удивительное видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться