"Мисс Россия 2019": королева красоты получает свою корону - видео

Блондинки, брюнетки, рыжие… А, главное, - красавицы и умницы. Смотрите на видео, как проходил один из самых престижных конкурсов красоты.

Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе купальников, национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в вечерних платьях.

Корона королевы красоты досталась Алине Санько из города Азов. Эта награда по-настоящему драгоценная — украшение на миллион долларов.

Кроме короны победительнице вручили денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также Алина получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

"Я искренне счастлива, ждала, конечно, этого момента. Правда, не думала, что это буду я. Когда я услышала, сначала не могла поверить: я это или мне послышалось. Потом вышла и как будто бы во сне. Я до сих пор не понимаю, что происходит", — призналась Алина Санько. Ну а до этого момента славы был дух соперничества и много-много труда. А кто сказал, что королевы получают награды только за красоту?