Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео

Только посмотрите, какой артистизм. Это забавное видео с участием косолапого артиста покорило Интернет. Но Медведь Степан - настоящая звезда большого и малого экрана!

Он был актером во многих фильмах и рекламных роликах. Живет мишка у дрессировщиков Светланы и Юрия Пантелеенко. Более 20 лет назад они выкупили его у охотников. С тех пор он стал частью их семьи Мишка дружелюбный и общительный. Любитель игр и водных процедур. У Степана есть собственный сайт Мedvedstepan.ru. Продвинутый мишка.

Он умный, добрый и сказочно красивый. К нему можно подойти и не только погладить, но и посидеть на его массивной спине, подержать за мощную лапу. Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости

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