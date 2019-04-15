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Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео

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© RIA Novosti.

Главная звезда российской эстрады Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей: смотрите видео Sputnik, посвященное примадонне.

Алла Пугачева в понедельник отмечает 70-летие. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу, отметив ее талант и личный вклад в развитие музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность – подняли Вас на вершину эстрадного олимпа, снискали поистине всенародную славу", - говорится в телеграмме.

Президент также отметил "значимый личный вклад", который певица внесла в развитие музыкального искусства.

Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Алла Пугачева отмечает юбилей: за что так любят примадонну

Кроме того, Путин обратил внимание на участие артистки в судьбе других исполнителей, которым она открыла дорогу на большую сцену.

"С удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес. От души желаю здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения вам и вашей творческой семье", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году. Она начала заниматься музыкой с самого детства, уже в возрасте пяти лет впервые вышла на сцену, в 16 - отправилась на первые гастроли.

За свою карьеру Пугачева записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Миллионы поклонников знают наизусть ее хиты "Арлекино", "Миллион роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина". 

Свой юбилей примадонна российской эстрады отпразднует грандиозным возвращением на сцену: 17 апреля в Кремлевском дворце состоится концерт "Алла Пугачева. P.S.". Певица в 2010 году объявила о прекращении гастрольной деятельности и с тех пор не давала ни одного сольного концерта.

В галактике звезд российской эстрады у Пугачевой королевское место: любое ее выступление, интервью, появление на экране вызывает огромный ажиотаж.

Она по-прежнему много работает, а порой просто импровизирует для себя и своих близких. Особо любознательные почитатели могут найти некоторые домашние записи в инстаграме Максима Галкина.

У нее есть все: огромный послужной список с десятками хитов, большая семья и круг друзей, толпы искренних и преданных поклонников. Вроде бы можно на этом успокоиться. Но нет: Пугачева вновь удивляет всех новым имиджем, трудится и готовит колоссальное шоу. Это и есть самое важное ее качество — любовь к тому делу, которым она занимается всю жизнь.

 

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Теги:
юбилей, Алла Пугачева
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