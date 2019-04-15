Как прошел тотальный диктант в Таллинне, Берлине и Буэнос-Айресе - видео

"Тотальный диктант" из российской акции стал международной: в эти выходные проверили свою грамотность участники со всего мира - в общей сложности из 80 стран. Смотрите видео Sputnik, как все это происходило.

Автором текстов в этом году выступил писатель Павел Басинский. Всего им было написано четыре эссе для разных часовых поясов от Владивостока в России и до Америки, но все детективного содержания и по произведениям классиков:

"Моцарт и Сальери" Пушкина,

"Мертвые души" Гоголя,

"На дне" Горького,

"История зеленой палочки" из детства Льва Толстого.

Один из текстов автор прочитал сам аудитории в Таллиннском Центре русской культуры. На других площадках эстонской столицы тексты читали тренер сборной России Станислав Черчесов и актёр Кирилл Кяро.

С речью выступил и мэр Таллина Михаил Кылврат: "Мы все большие молодцы, что заслужили этот титул – титул столицы "Тотального диктанта", что на протяжении 7 лет проводим это мероприятие на самом высоком уровне, и то, что мы ценим и любим родной язык – русский язык".

"Тотальный диктант" прошёл и в Берлине, где текст прочёл Вениамин Смехов.

"У меня не сложные отношения с темой этого праздника, "Тотального диктанта", поскольку всё, чем я занимался в своей жизни профессиональной – это называется "Да здравствует русский язык!",– прокомментировал он своё участие в этом проекте. На диктант в Германии пришли как россияне, переехавшие какое-то время назад, так и немцы, изучающие русский язык.

© Sputnik / Irina Leahova Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

"Я учительница русского языка, и изучала русский язык с пятого класса в школе", – говорит Жаклин Кон, преподающая русский в берлинской школе Милдред Харнак. По её словам, на "Тотальный диктант" она пришла прежде всего, чтобы "почувствовать ту атмосферу между всеми людьми, которые тоже изучают русский язык".

Пятый год подряд "Тотальный диктант" проходит и в аргентинской столице. В Буэнос-Айресе мероприятие провели на базе Российского центра культуры и науки – местного отделения Россотрудничества. По словам учительницы Лидии Бойченко, "русский язык в Аргентине очень популярен. Поэтому у нас много студентов. Каждый год студентов становится всё больше и больше".

Она отмечает также, что "русским языком занимаются не только взрослые, но и дети. И приходят к нам дети из аргентинских семей, у которых нет русских корней. Это говорит о том, что в аргентинских семьях русский язык очень популярен". В этом году "Тотальный диктант" кроме Буэнос-Айреса провели в городе Росарио, находящемся в 300 километрах от столицы страны. Кроме того, впервые акция прошла в Парагвае.

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"Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, когда он впервые был организован в Новосибирске на базе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. С тех пор география его значительно расширилась, и диктант проводят в том числе и за пределами России. В разное время авторами диктанта были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин и многие другие.

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