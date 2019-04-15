17:26 15 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD17.65
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Как прошел тотальный диктант в Таллинне, Берлине и Буэнос-Айресе - видео

Получить короткую ссылку
71 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Ruptly

"Тотальный диктант" из российской акции стал международной: в эти выходные проверили свою грамотность участники со всего мира - в общей сложности из 80 стран. Смотрите видео Sputnik, как все это происходило.

Автором текстов в этом году выступил писатель Павел Басинский. Всего им было написано четыре эссе для разных часовых поясов от Владивостока в России и до Америки, но все детективного содержания и по произведениям классиков:

  • "Моцарт и Сальери" Пушкина,
  • "Мертвые души" Гоголя,
  • "На дне" Горького,
  • "История зеленой палочки" из детства Льва Толстого.

Один из текстов автор прочитал сам аудитории в Таллиннском Центре русской культуры. На других площадках эстонской столицы тексты читали тренер сборной России Станислав Черчесов и актёр Кирилл Кяро.

С речью выступил и мэр Таллина Михаил Кылврат: "Мы все большие молодцы, что заслужили этот титул – титул столицы "Тотального диктанта", что на протяжении 7 лет проводим это мероприятие на самом высоком уровне, и то, что мы ценим и любим родной язык – русский язык".

"Тотальный диктант" прошёл и в Берлине, где текст прочёл Вениамин Смехов.

"У меня не сложные отношения с темой этого праздника, "Тотального диктанта", поскольку всё, чем я занимался в своей жизни профессиональной – это называется "Да здравствует русский язык!",– прокомментировал он своё участие в этом проекте. На диктант в Германии пришли как россияне, переехавшие какое-то время назад, так и немцы, изучающие русский язык.

Тотальный диктант в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

"Я учительница русского языка, и изучала русский язык с пятого класса в школе", – говорит Жаклин Кон, преподающая русский в берлинской школе Милдред Харнак. По её словам, на "Тотальный диктант" она пришла прежде всего, чтобы "почувствовать ту атмосферу между всеми людьми, которые тоже изучают русский язык".

Пятый год подряд "Тотальный диктант" проходит и в аргентинской столице. В Буэнос-Айресе мероприятие провели на базе Российского центра культуры и науки – местного отделения Россотрудничества. По словам учительницы Лидии Бойченко, "русский язык в Аргентине очень популярен. Поэтому у нас много студентов. Каждый год студентов становится всё больше и больше".

Она отмечает также, что "русским языком занимаются не только взрослые, но и дети. И приходят к нам дети из аргентинских семей, у которых нет русских корней. Это говорит о том, что в аргентинских семьях русский язык очень популярен". В этом году "Тотальный диктант" кроме Буэнос-Айреса провели в городе Росарио, находящемся в 300 километрах от столицы страны. Кроме того, впервые акция прошла в Парагвае.

Ольга Ребковец рассказала о тайнах "Тотального диктанта" в проекте Подкасты РИА Новости>>>

"Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, когда он впервые был организован в Новосибирске на базе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. С тех пор география его значительно расширилась, и диктант проводят в том числе и за пределами России. В разное время авторами диктанта были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин и многие другие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как жители Кишинева "тотально" проходили экзамен на грамотность
Быть грамотным – модно: Молдова приняла участие в акции "Тотальный диктант"
Теги:
видео
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Лолита Милявская на концерте в Кишиневе
Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото
Невероятная жизнь медведя Степы
Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться