Путешествие на 4 400 лет назад: в Египте открыли доступ к древней гробнице

Усыпальница находится практически в идеальном состоянии, в чем убеждают снятые кадры.
Место захоронения было обнаружено в начале апреля возле Гизы. Гробница принадлежала вельможе по имени Хуви, который был царским священником очищения и надзирателем королевского дворца.
Она состоит из нескольких помещений и сохранилась такой же, как ее задумывали архитекторы - с цветными фресками, иероглифами и скульптурами.
Генеральный секретарь Совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири сообщил, что археологам разрешили определить отпечатки пальцев художника, расписавшего гробницу.
На церемонии открытия присутствовала группа из 52 иностранных послов и атташе по культуре, а также египетская актриса Юрса.
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