Путешествие на 4 400 лет назад: в Египте открыли доступ к древней гробнице

Усыпальница находится практически в идеальном состоянии, в чем убеждают снятые кадры.

Место захоронения было обнаружено в начале апреля возле Гизы. Гробница принадлежала вельможе по имени Хуви, который был царским священником очищения и надзирателем королевского дворца.

Associated Press В Египте нашли гробницу возрастом 3500 лет: кадры близ Луксора

Она состоит из нескольких помещений и сохранилась такой же, как ее задумывали архитекторы - с цветными фресками, иероглифами и скульптурами.

Генеральный секретарь Совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири сообщил, что археологам разрешили определить отпечатки пальцев художника, расписавшего гробницу.

На церемонии открытия присутствовала группа из 52 иностранных послов и атташе по культуре, а также египетская актриса Юрса.

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