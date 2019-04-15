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Пожар в соборе Парижской Богоматери. Онлайн-трансляция

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© Ruptly

Самый известный в Париже собор объят сильным пламенем.

В Париже в понедельник, 15 апреля, произошел страшный пожар в здании собора Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), сообщает Sputnik France.

Пожар в известном храме начался примерно в 20:00 мск.

По последним данным, в результате пожара обрушился шпиль собора и обвалилась крыша.

На многочисленных видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова сожаления в связи с крупнейшим пожаром в соборе Парижской богоматери: "грустно видеть, как горит часть нас".

Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари по праву является одним из самых известных символов Франции и Парижа. Ежегодно собор посещают около 14 миллионов туристов из разных стран.

Собор был основан в XII веке. 

Обретению славы и спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году.

В соборе хранится одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа. 

Теги:
Париж, огонь, пожар
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