В Китае можно полетать на параплане со своим псом - видео

Организация Corgi Shanghai действует с 2013 года и даёт возможность владельцам взять с собой своих любимых корги посмотреть мир с высоты птичьего полёта.
Понпон, глава Корги Шанхай, объясняет, как уникальный опыт позволяет сделать владельца и его собаку ближе друг другу. По его словам, большинство собак боится высоты, потому что они ненавидят стрессовые ситуации. Но ощущение безопасности у собаки значительно усиливается в компании хозяина.
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Это помогает сделать отношения более прочными между хозяином и собакой. У организации на данный момент свыше 2 000 клиентов, которые уже привели более 1500 корги на незабываемый полёт. Для корги точно.
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