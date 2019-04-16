В Китае можно полетать на параплане со своим псом - видео

Если говорят, что невозможно выучить старую собаку новым трюкам, берите своего пушистого друга в путешествие на параплане в Уси, недалеко от Шанхая. Смотрите видео Sputnik, что может выйти из этого путешествия.

Организация Corgi Shanghai действует с 2013 года и даёт возможность владельцам взять с собой своих любимых корги посмотреть мир с высоты птичьего полёта.

Понпон, глава Корги Шанхай, объясняет, как уникальный опыт позволяет сделать владельца и его собаку ближе друг другу. По его словам, большинство собак боится высоты, потому что они ненавидят стрессовые ситуации. Но ощущение безопасности у собаки значительно усиливается в компании хозяина.

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Это помогает сделать отношения более прочными между хозяином и собакой. У организации на данный момент свыше 2 000 клиентов, которые уже привели более 1500 корги на незабываемый полёт. Для корги точно.

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