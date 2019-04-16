Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: что там сейчас происходит

Самый известный в Париже собор был объят сильным пламенем: к утру вторника пожар удалось взять под контроль.

В Париже в понедельник, 15 апреля, произошел страшный пожар в здании собора Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), сообщает Sputnik France.

Notre Dame de Paris en flammes ce soir... pic.twitter.com/8SkPSIYPKr — Pipolline (@Pipolline) 15 апреля 2019 г.

Пожар в известном храме начался примерно в 20:00 мск.

В результате пожара обрушился шпиль собора и обвалилась крыша.

На многочисленных видео очевидцев были видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

Часть собора была закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова сожаления в связи с крупнейшим пожаром в соборе Парижской богоматери: "грустно видеть, как горит часть нас".

Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари по праву является одним из самых известных символов Франции и Парижа. Ежегодно собор посещало около 14 миллионов туристов из разных стран.

Собор был основан в XII веке.

Обретению славы и спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году.

В соборе хранится одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа, которую удалось спасти.