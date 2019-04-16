От Нотр-Дам де Пари остался один каркас: все прочее поглотило пламя - видео

Знатоки истории говорят, что собор горел и в 18-м веке, шпиль удалось восстановить только через 100 лет.

Пожар разразился в понедельник вечером, в первый день Страстной седмицы для католиков. В тот же день, по иронии судьбы, отмечался Международный день культуры.

В ликвидации возгорания в старинном храме участвовали несколько сотен пожарных. Огонь удалось обуздать лишь к утру вторника. Шпиль и крыша полностью уничтожены, обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить.

Пока нет точных сведений о том, какой урон нанесен убранству собора.

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Во Франции произошедшее воспринимают как национальную трагедию, с жителями страны солидарен весь мир. Начался сбор средств на восстановление памятника старины.

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Родился ли уже новый Виктор Гюго, который - по прошествии времени - сделает возрожденный храм ареной действия иного исторического романа?

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