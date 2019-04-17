Сеть разошлась во мнениях: можно или нет ходить с удавом по улицам - видео

Юный абхазец всех убеждает, что тигровый питон не представляет опасности.
В еде непритязателен - дай ему мяса птицы или крольчатины, и никаких проблем.
Спокойный, как положено быть удаву, мирный, можно даже сказать дружелюбный.
За год, что питон живет в доме, он укусил парня лишь пару раз - и то в период обретения психологической совместимости.
Смотрите также:
- Невероятное видео: как питон сбрасывает свою кожу
-
Живоглот едва не подавился: добыча была для питона слишком крупной - фото
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK