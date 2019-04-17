Сеть разошлась во мнениях: можно или нет ходить с удавом по улицам - видео

Юный абхазец всех убеждает, что тигровый питон не представляет опасности.

В еде непритязателен - дай ему мяса птицы или крольчатины, и никаких проблем.

Спокойный, как положено быть удаву, мирный, можно даже сказать дружелюбный.

За год, что питон живет в доме, он укусил парня лишь пару раз - и то в период обретения психологической совместимости.

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