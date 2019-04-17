Обгоревший Нотр-Дам с высоты птичьего полета: что увидела камера дрона

На кадрах, снятых во вторник, заметны впечатляющие внешние повреждения Собора Парижской Богоматери.
Пожар во всемирно известном памятнике архитектуры и истории произошел днем ранее. Причина возгорания пока неизвестна, но по некоторым данным спровоцировать его могли реставрационные работы.
Президент Франции Эмманюэль Макрое пообещал восстановить собор, построенный в 12 веке. По всему миру проходит кампания по сбору средств на восстановление памятника культуры.
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