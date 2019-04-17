Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео

Люди разного возраста, социального статуса, расовой принадлежности высказывают свои чувства в связи в постигшей Францию трагедией.

Пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в понедельник вечером, нанеся огромный ущерб всемирно известному памятнику архитектуры и истории.

На второе утро газеты вышли с аршинными заголовками "Нотр-Драм" (наша драма - ред.).

Жители страны согласны, что это национальная катастрофа, преодолеть последствия которой будет очень непросто.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK