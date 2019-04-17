Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео

Люди разного возраста, социального статуса, расовой принадлежности высказывают свои чувства в связи в постигшей Францию трагедией.
Пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в понедельник вечером, нанеся огромный ущерб всемирно известному памятнику архитектуры и истории.
На второе утро газеты вышли с аршинными заголовками "Нотр-Драм" (наша драма - ред.).
Жители страны согласны, что это национальная катастрофа, преодолеть последствия которой будет очень непросто.
- Обгоревший Нотр-Дам с высоты птичьего полета: что увидела камера дрона >>>
- Как Нотр-Дам де Пари пережил пожар - видео >>>
- Собор Парижской Богоматери: каким мы его больше не увидим - фото >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK