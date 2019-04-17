Путин о космосе: не топтаться на месте, а ставить амбициозные цели - видео

Президент России рассказал о главных проблемах и целях космической отрасли на заседании Совета безопасности РФ.
Путин отметил, что огромный опыт России в данной сфере необходимо постоянно обновлять и увеличивать.
В основу прогресса должно быть положено ощутимое укрепление кадрового, технологического, производственного потенциала ракетно-космической отрасли.
Главная задача состоит в том, чтобы "сформировать амбициозные, но при этом сугубо реалистичные цели, увязать стратегические задачи развития с возможностью предприятий и конструкторских бюро", - сказал Путин на заседании Совбеза.
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