Путин о космосе: не топтаться на месте, а ставить амбициозные цели - видео

Президент России рассказал о главных проблемах и целях космической отрасли на заседании Совета безопасности РФ.

Путин отметил, что огромный опыт России в данной сфере необходимо постоянно обновлять и увеличивать.

В основу прогресса должно быть положено ощутимое укрепление кадрового, технологического, производственного потенциала ракетно-космической отрасли.

Главная задача состоит в том, чтобы "сформировать амбициозные, но при этом сугубо реалистичные цели, увязать стратегические задачи развития с возможностью предприятий и конструкторских бюро", - сказал Путин на заседании Совбеза.

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