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Стартовал один из самых колоритных джазовых фестивалей в Молдове - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Организаторы и участники фестиваля обещают познакомить молдавских зрителей с самыми разными направлениями джаза.

В эти дни в Молдове проходит Международный джазовый фестиваль. Открытие Jazz'n Chișinău International Festival прошло в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Информационным партнером события выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik.  

"Это уже седьмой выпуск фестиваля. Он один из самых больших и колоритных джазовых фестивалей в Молдове. В этом году у нас будут выступать супер-музыканты мирового уровня", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова директор фестиваля Jazz`n Chișinău Валериу Куля.

Как рассказал Куля, молдавские зрители смогут познакомиться с самыми разными направлениями джаза. Зрителям сыграют не только классическую джазовую музыку, но им доведется услышать также хип-хоп, битбокс и насладиться танцами.

"Джаз имеет очень много направлений. Наш фестиваль пытается показать публике разные углы этого музыкального жанра. Сейчас в современном мире джаз принимает другие оттенки", - подчеркнул Куля. 

Программа фестиваля включает в себя концерты в Национальной филармонии, которые будут проходить до 18 апреля. Кроме того, пройдут выступления в Сороках, Тирасполе и Тараклии. Ожидаются коллективы из Нью-Йорка, Шанхая, Токио. Также из России прибудет трио Дарьи Чернаковой, которая родилась в Кишиневе. 

В этом году организаторы фестиваля сотрудничают с посольством России и Украины, а также Российским центром науки и культуры.

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Теги:
Национальная филармония, джаз, фестиваль
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