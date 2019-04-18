Делу время, потехе час: молодая учительница сняла для учеников полезное видео

В Кемерово 27-летняя учительница русского языка и литературы Валерия Акулова вместе с учениками снимает ролики для YouTube. На ее канал "Будни учителя" подписано уже более 170 тысяч человек. Такой подход по душе преподавателю, детям и подписчикам в сети.
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