Cолист Pink Floyd об аресте Ассанжа: Британия стала сообщницей, это позор

Роджер Уотерс поделился своими мыслями и чувствами в связи со сценой вывода основателя WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне, а также о развитии ситуации.

Джулиан Ассандж был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в четверг, 11 апреля, по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Многие политики и эксперты предполагают, что задержанный будет выдан американским властям.

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Рок-музыкант также высказал сове мнение о том, что должна сделать в данной ситуации премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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