Мадейра: автобус, сорвавшийся с высоты - кадры с места происшествия

ДТП с участием туристического автобуса произошло на португальском острове в среду вечером.

Водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги и упала на дом. СМИ сообщают, что в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали.

По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии.

Граждан Молдовы нет среди пострадавших в ДТП, заявили Sputnik в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.

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