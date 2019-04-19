Обучающее видео: как писать статьи, чтобы они были интересны читателям

Специалист МИА "Россия Сегодня" Елена Исайкина рассказала о том, как сделать текст максимально понятным и полезным для читателя: смотрите видео Sputnik.

Журналистский текст должен быть максимально понятен, именно тогда он будет интересен читателю, считает специалист МИА "Россия сегодня" Елена Исайкина, которую цитирует Sputnik Грузия.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro прошли в Азербайджане, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, Индии, Кыргызстане, Турции и Эстонии.

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