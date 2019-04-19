Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”

Президент России встретился с представителями деловых кругов Франции.
Разговор он начал со слов сожаления и поддержки гостям и всем их соотечественникам в связи с пожаром, который нанес огромный ущерб жемчужине национальной истории и культуры.
«Безусловно, это не только собор, не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», - заявил российский лидер.
Путин также заявил о готовности России присоединиться к восстановлению Нотр-Дам.
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