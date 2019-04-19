Радоваться, так всем: обитатели Лондонского зоопарка получили подарки

Смотрители подготовили к Пасхе для своих подопечных яйца с сюрпризом.

На самом деле, это были корзинки с любимыми лакомствами пернатых и млекопитающих.

Особый переполох разбор подарков вызвал в вольере с обезьянами.

В общем, сюрприз удался.

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