Радоваться, так всем: обитатели Лондонского зоопарка получили подарки

Смотрители подготовили к Пасхе для своих подопечных яйца с сюрпризом.
На самом деле, это были корзинки с любимыми лакомствами пернатых и млекопитающих.
Особый переполох разбор подарков вызвал в вольере с обезьянами.
В общем, сюрприз удался.
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