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Суперсезон проекта "Ты супер!"

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (126)
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Трансляция финала международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Смотрите на сайте Sputnik Молдова замечательное шоу "Ты супер!". Это новый вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анастасия Лисовая
© Sputnik /
Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"

Третий сезон проекта "Ты супер!" стал особенным – в нем, помимо новых участников, выступают и те, которые выходили на сцену раньше. Смотрите на видео прямую трансляцию очередного конкурсного дня.

Участие девятилетней представительницы Молдовы Насти Лисовой в международном вокальном конкурсе - несомненный успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

Следите за успехами участников и секретами шоу в наших материалах и сюжетах. Читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников, видео и фоторепортажей, а также прямых трансляций.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (126)

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Теги:
видео, Ты супер
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