Певица Ёлка: каждый выход на сцену – это лучший опыт

Певица, продюсер и судья проекта "Ты супер!" Ёлка поделилась своими эмоциями от нового сезона международного проекта и рассказала о трудностях судейства. Смотрите интервью с исполнительницей на Sputnik.

Ёлка - один из членов жюри международного вокального проекта "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей (совместный конкурс телеканала НТВ и агентства Sputnik). В интервью Sputnik певица призналась, что была рада вернуться на конкурс в качестве судьи.

"Для меня это большая честь. Отчасти, конечно, это испытание, хотя не хочется таких громких слов. Я дичайше соскучилась, и я так рада вернуться", - рассказала певица.

Исполнительница отметила, что старается не думать о том, какая непростая история за спиной каждой конкурсанта, ведь, по ее мнению, это было бы неправильно.

"Я уверена, участникам конкурса бы это не понравилось. Я хочу оценивать артиста, который стоит на сцене без относительно того, какая у него случилась непростая история. Тут у всех непростые истории, понимаете? Мы тут не для того, чтобы жалеть друг друга. Мы тут для того, чтобы поддерживать и любить друг друга", - подчеркнула Ёлка.

Она также отметила, что выход на сцену – лучше всяких советов, ведь он помогает накопить необходимый опыт.

Полную версию интервью с Ёлкой смотрите на видео.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Третий сезон проекта "Ты супер!" стал особенным – в нем, помимо новых участников, выступают и те, которые выходили на сцену раньше.

Участие девятилетней представительницы Молдовы Насти Лисовой в международном вокальном конкурсе - несомненный успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

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