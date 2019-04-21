14:20 21 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Видео

Жители Камчатки спасают полярного медведя, который вышел к людям - видео

Получить короткую ссылку
89 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Жители деревни на полуострове Камчатка подкармливают белого медведя: смотрите на видео, что происходит, пока готовится операция по его спасению.

Полярный медведь пришел за помощью к людям.

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Как зоопарк Кишинева пережил зиму: настоящий бэби-бум после холодов - видео

Он сильно истощен. На Камчатку медведь приплыл на дрейфующей льдине. Жители края как могут подкармливают медведя.

Из-за глобального потепления в Арктике активно тают льды. И медведи часто оказываются на оторванных островах. Правительство Камчатки уже готовит спасательную операцию. Полярного хищника вернут на Чукотку на вертолете. 

Смотрите также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Видео с гоняющим дальнобойщиком взорвало сеть
Хитрый папа поспорил со своей дочкой и ловко ее провел - улетное видео
Забавное видео: маленький шеф-повар покорил Сеть
Теги:
медведь, видео
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Туризм для любителей острых ощущений: самые жуткие места мира - фото
Шведский фотограф на коньках записал удивительные звуки льда
Шведский фотограф на коньках записал удивительные звуки льда
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться