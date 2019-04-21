Жители Камчатки спасают полярного медведя, который вышел к людям - видео

Жители деревни на полуострове Камчатка подкармливают белого медведя: смотрите на видео, что происходит, пока готовится операция по его спасению.

Полярный медведь пришел за помощью к людям.

Он сильно истощен. На Камчатку медведь приплыл на дрейфующей льдине. Жители края как могут подкармливают медведя.

Из-за глобального потепления в Арктике активно тают льды. И медведи часто оказываются на оторванных островах. Правительство Камчатки уже готовит спасательную операцию. Полярного хищника вернут на Чукотку на вертолете.

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