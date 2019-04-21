Не для слабонервных: акробаты показали трюки на безумной высоте

Бесстрашные акробаты показали на что способны: смотрите видео Sputnik.

Семейная пара акробатов Марина и Богдан Корженевские - короли экстрима.

Они придумали новый вид перформанса, от которого захватывает дух.

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Они демонстрируют танец в самых неожиданных местах.

Это и шпиль небоскреба, и крыша многоэтажки и другие опасные места на невероятной высоте.

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