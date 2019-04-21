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Кровавая Пасха на Шри-Ланке - видео

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© Ruptly / Associated Press

В воскресенье на Шри-Ланке произошла целая серия взрывов: власти страны провели экстренные заседания - отменили занятия в школах и ввели комендантский час.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны.

© AP Photo / Eranga Jayawardena
Взрывы в церквях на Шри-Ланке: 185 человек погибли, почти 500 - пострадали

По данным местных СМИ, число погибших превысило 185 человек, около 500 граждан пострадали.

Правительство Шри-Ланки в связи с прогремевшими взрывами введет комендантский час с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени.

За серией взрывов могут стоять боевики террористической организации ИГ*, считает доцент ИСАА МГУ им. Ломоносова Борис Волхонский.

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© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Еще два взрыва прогремели на Шри-Ланке

"Во-первых, явно акция скоординирована, во-вторых это акция символическая, устрашения, избирательная... Взрывы были в церквях, отелях, причем в основном в хороших, пятизвездочных, то есть там, где останавливаются иностранцы. А мишенью были местные католики и иностранцы, ясно, что это акция символического характера. А это свойственно не спонтанным проявлениям межэтнических столкновений, кода мишенью становится кто угодно, а здесь была подготовленная акция", - заявил РИА Новости эксперт, оговорившись, что в настоящий момент утверждать что-то с полной уверенностью рано.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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Теги:
взрывы, Шри-Ланка
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