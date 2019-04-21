Выборы на Украине: предварительные результаты, признания и празднование победы

Второй тур президентских выборов на Украине: Владимир Зеленский прокомментировал результаты.

На Украине в воскресенье прошел второй тур выборов: кандидат в президенты Владимир Зеленский безоговорочно лидирует, опережая действующего главу государтсва Петра Порошенко.

Порошенко уже признал свое поражение и выразил готовность "подставить плечо новому президенту". В свою очередь, Зеленский пообещал украинцам не подвести их.

"Мы сделали это вместе", - заявил Зеленский на брифинге.

Среди своих приоритетов на посту главы государства он обозначил, сокращение штата администрации президента Украины. Кроме того, лидер второго тура выборов заявил, что собирается "защищать украинский язык".

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