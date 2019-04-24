Прибытие Ким Чем Ына: бронепоезд, церемония встречи, бдительная охрана

Лидер Северной Кореи добрался в среду во Владивосток на личном бронированном поезде.
В этом городе состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Стали известны подробности предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына >>>
После торжественной встречи на вокзале Ким Чен Ын сел в свой представительский автомобиль, который сопровождали в пешем строю, трусцой, не менее 12 членов личной охраны.
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