Закидать друг друга горящими пальмовыми ветвями - во славу богини Дурги

Старинный обычай соблюдается во многих городах и селах Индии, эти кадры были сняты в Мангалоре.

Все дело в том, что Дурги, супруга Шивы, это богиня-воительница, сражающаяся с демонами, защитница богов и мирового порядка.

Поэтому ее милость очень нужна и важна.

Ради этого можно пройти сквозь огненное побоище, да и тысячи зрителей собрать на такое живописное зрелище.

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