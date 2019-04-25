Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять

Российская певица и лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина поделилась своими впечатлениями от нового суперсезона проекта "Ты супер!". Интервью с исполнительницей смотрите на видео Sputnik.

Диана Арбенина - один из членов жюри международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей (совместный конкурс телеканала НТВ и агентства Sputnik). Певица уже не раз принимала участие в телевизионных музыкальных проектах, но наставницей "Ты супер!" она стала впервые. В интервью Sputnik она рассказала, почему сидеть в жюри конкурса было очень не просто.

"Мы имеем дело с особенными детьми, и когда они выходят на сцену, меньше всего, мне кажется, они хотят, чтобы их жалели. Мы этим не занимаемся. Мы их воспринимаем очень объективно и при этом, конечно, влюбляемся в каждого".

По мнению Арбениной, сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять, но главное – на этой сцене устоять, добавила рок-исполнительница.

Полную версию интервью с Дианой Арбениной смотрите на видео.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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