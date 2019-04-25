Евгений Маргулис дал совет участникам проекта "Ты супер!"

Российский рок-музыкант и композитор Евгений Маргулис побывал в жюри в одном из выпусков нового суперсезона проекта "Ты супер!". В интервью Sputnik певец рассказал о сложностях судейства и дал совет участникам, который звучит так "Суперить, но не бронзоветь".

По словам Маргулиса, быть членом жюри такого музыкального конкурса тяжело, потому что дети воспринимают любое неприятное им слово как большую трагедию.

"Это мы сидим циничные дядьки и тетьки, понимаем, что все хорошо, но здесь не получилось, получится дальше. А дети... Они воспринимают совершенно по-другому. И вот как удержать себя, не обидев их, а ты должен их обидеть, потому что ты не взял их в программу? От этого вдвойне становится жутко", – подчеркнул певец.

Главный совет, который Маргулис дал участникам конкурса, - оставаться такими же великолепными исполнителями и не зазнаваться, или, цитируя самого музыканта, – "суперить, но не бронзоветь".

Полную версию интервью с Евгением Маргулисом смотрите на видео.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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